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Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Киеве на завтра

10 октября 2024 18:43
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 11 октября от Укргидрометцентра
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 11 октября, ожидается без осадков. Синоптики рассказали, что будет преобладать теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве на 11 октября

В столичном регионе без осадков. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября
Прогноз погоды в Украине на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • по области ночью +9...+14 °C, днем +18...+23 °C;
  • в Киеве ночью +12...+14 °C, днем около +20 °C.

Напомним, погода в Украине 11 октября ожидается с переменной облачностью. В то же время столбики термометров поднимутся до +26 °С.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра местами погода испортится. В некоторых областях ожидаются похолодание и дожди.

погода Киев Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Украине

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