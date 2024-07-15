У киянина знайшли незаконну зброю та боєприпаси

Багажник зловмисника, набитий зброєю. Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який нелегально торгував зброєю. 26-річного ділка викрили оперативники та слідчі столичної поліції спільно з працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 15 липня.

Читайте також:

Фігурант може провести за ґратами сім років

Саме під час спроби продати автомат "Калашникова", одинадцять гранат, десять гранатометних пострілів та двісті набоїв, калібру 7×62 й затримали зловмисника поліцейські. За такий арсенал він отримав більш як 170 тисяч гривень.

Арсенал з багажника авто зловмисника. Фото: Нацполіція

А під час слідчих дій поліцейські вилучили ще один автомат з глушником, пістолет, чотири гранати, дванадцять гранатометних пострілів, 4 кг вибухівки, півтори тисячі набоїв та інші військові засоби ураження.

Правоохоронці затримали торговця зброєю. За фактом носіння, зберігання, придбання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігуранту повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області, у місті Буськ, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі ТЦК, вибухом було вибито два вікна. Вибуховий пристрій не попав у приміщення. Інформації про постраждалих немає.

Раніше одеські правоохоронці викрили 30-річного чоловіка, який ошукав трьох жінок, запропонувавши в інтернеті оренду вигаданої квартири в Івано-Франківську. Зловмиснику загрожує до трьох років ув'язнення.

Також в Одесі затримали двох місцевих жителів, які викрали, незаконно позбавили волі та катували свого колегу. Таким чином вони "вибивали" борги у потерпілого, а тепер можуть сісти за ґрати.