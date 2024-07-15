У киевлянина нашли незаконное оружие и боеприпасы

Багажник злоумышленника, набитый оружием. Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, который нелегально торговал оружием. 26-летнего дельца разоблачили оперативники и следователи столичной полиции совместно с работниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 15 июля.

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Именно при попытке продать автомат "Калашникова", 11 гранат, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов калибра 7×62 и задержали злоумышленника полицейские. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен.

Арсенал из багажника авто злоумышленника. Фото: Нацполиция

А во время следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, двенадцать гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.

Правоохранители задержали торговца оружием. По факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых запасов без предусмотренного законом разрешения фигуранту сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области, в городе Буск, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна. Взрывное устройство не попало в помещение. Информации о пострадавших нет.

Ранее одесские правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который обманул трех женщин, предложив в интернете аренду выдуманной квартиры в Ивано-Франковске. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Также в Одессе задержали двух местных похитивших жителей, незаконно лишили свободы и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.