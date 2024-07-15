Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Багажник набит гранатами и патронами — в Киеве задержали мужчину за продажу оружия и боеприпасов arrow

Багажник набит гранатами и патронами — в Киеве задержали мужчину за продажу оружия и боеприпасов

15 июля 2024 13:24
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
У киевлянина нашли незаконное оружие и боеприпасы
Багажник злоумышленника, набитый оружием. Фото: Нацполиция
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Киеве задержан мужчина, который нелегально торговал оружием. 26-летнего дельца разоблачили оперативники и следователи столичной полиции совместно с работниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Фигурант может провести за решеткой семь лет

Именно при попытке продать автомат "Калашникова", 11 гранат, 10  гранатометных выстрелов и 200 патронов калибра 7×62 и задержали злоумышленника полицейские. За такой арсенал он получил более 170 тысяч гривен.

оружие у злоумышленника
Арсенал из багажника авто злоумышленника. Фото: Нацполиция

А во время следственных действий полицейские изъяли еще один автомат с глушителем, пистолет, четыре гранаты, двенадцать гранатометных выстрелов, 4 кг взрывчатки, полторы тысячи патронов и другие военные средства поражения.

Правоохранители задержали торговца оружием. По факту ношения, хранения, приобретения и сбыта боевых запасов без предусмотренного законом разрешения фигуранту сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области, в городе Буск, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания ТЦК, взрывом были выбиты два окна. Взрывное устройство не попало в помещение. Информации о пострадавших нет.

Ранее одесские правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который обманул трех женщин, предложив в интернете аренду выдуманной квартиры в Ивано-Франковске. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Также в Одессе задержали двух местных похитивших жителей, незаконно лишили свободы и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.

Киев оружие правосудие полиция подозрение задержание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля