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Головна Київ Бахматов розповів про проблеми дитсадків та майданчиків у Києві

Бахматов розповів про проблеми дитсадків та майданчиків у Києві

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Дата публікації: 15 червня 2025 19:15
Як у Києві планують навести лад із дитячими майданчиками
Максим Бахматов відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube
Ключові моменти Як районна влада хоче змінити ситуацію

У Деснянському районі Києва налічується близько 500 дитячих майданчиків, проте значна їхня частина перебуває в занедбаному стані. Деякі з об'єктів навіть не стоять на балансі, що ускладнює їх обслуговування та ремонт.

Про це розповів голова Деснянської районної адміністрації в Києві Максим Бахматов в ефірі програми "Київський час".

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Як районна влада хоче змінити ситуацію

За словами чиновника, зараз система управління проблемами району - хаотична. Щоб навести лад, адміністрація планує створити цифрову мапу проблемних об'єктів і керувати ними через безкоштовну ERP-систему. Це дасть змогу оперативно відстежувати стан майданчиків і планувати ремонтні роботи.

Бахматов також зазначив, що в районі спостерігається надлишок місць у дитячих садках. У деяких установах за норми в 250 дітей зараз виховуються лише 90.

Влада сподівається, що цифровізація допоможе не тільки усунути поточні недоліки, а й налагодити системний підхід до управління інфраструктурою району - від дитячих майданчиків до шкіл і ЖКГ.

Нагадаємо, відомий київський актор театру та кіно загинув на фронті — він був частиною відомого і результативного бойового з'єднання.

Російські дрони зруйнували в столиці представництво відомої американської компанії.

Київ Україна дитячі садочки дитячий садочок столиця
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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