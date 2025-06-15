Як у Києві планують навести лад із дитячими майданчиками

Максим Бахматов відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

У Деснянському районі Києва налічується близько 500 дитячих майданчиків, проте значна їхня частина перебуває в занедбаному стані. Деякі з об'єктів навіть не стоять на балансі, що ускладнює їх обслуговування та ремонт.

Про це розповів голова Деснянської районної адміністрації в Києві Максим Бахматов в ефірі програми "Київський час".

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За словами чиновника, зараз система управління проблемами району - хаотична. Щоб навести лад, адміністрація планує створити цифрову мапу проблемних об'єктів і керувати ними через безкоштовну ERP-систему. Це дасть змогу оперативно відстежувати стан майданчиків і планувати ремонтні роботи.

Бахматов також зазначив, що в районі спостерігається надлишок місць у дитячих садках. У деяких установах за норми в 250 дітей зараз виховуються лише 90.

Влада сподівається, що цифровізація допоможе не тільки усунути поточні недоліки, а й налагодити системний підхід до управління інфраструктурою району - від дитячих майданчиків до шкіл і ЖКГ.

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