Как в Киеве планируют навести порядок с детскими площадками

Максим Бахматов отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

В Деснянском районе Киева насчитывается около 500 детских площадок, однако значительная их часть находится в запущенном состоянии. Некоторые из объектов даже не стоят на балансе, что усложняет их обслуживание и ремонт.

Об этом рассказал глава Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов в эфире программы "Киевский час".

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По словам чиновника, в настоящий момент система управления проблемами района — хаотична. Чтобы навести порядок, администрация планирует создать цифровую карту проблемных объектов и управлять ими через бесплатную ERP-систему. Это позволит оперативно отслеживать состояние площадок и планировать ремонтные работы.

Бахматов также отметил, что в районе наблюдается избыток мест в детских садах. В некоторых учреждениях при норме в 250 детей сейчас воспитываются лишь 90.

Власти надеются, что цифровизация поможет не только устранить текущие недостатки, но и наладить системный подход к управлению инфраструктурой района — от детских площадок до школ и ЖКХ.

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