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Главная Киев Бахматов рассказал о проблемах детсадов и площадок в Киеве

Бахматов рассказал о проблемах детсадов и площадок в Киеве

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Дата публикации 15 июня 2025 19:15
Как в Киеве планируют навести порядок с детскими площадками
Максим Бахматов отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Ключові моменти Как районные власти хотят изменить ситуацию

В Деснянском районе Киева насчитывается около 500 детских площадок, однако значительная их часть находится в запущенном состоянии. Некоторые из объектов даже не стоят на балансе, что усложняет их обслуживание и ремонт.

Об этом рассказал глава Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов в эфире программы "Киевский час".

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Как районные власти хотят изменить ситуацию

По словам чиновника, в настоящий момент система управления проблемами района — хаотична. Чтобы навести порядок, администрация планирует создать цифровую карту проблемных объектов и управлять ими через бесплатную ERP-систему. Это позволит оперативно отслеживать состояние площадок и планировать ремонтные работы.

Бахматов также отметил, что в районе наблюдается избыток мест в детских садах. В некоторых учреждениях при норме в 250 детей сейчас воспитываются лишь 90.

Власти надеются, что цифровизация поможет не только устранить текущие недостатки, но и наладить системный подход к управлению инфраструктурой района — от детских площадок до школ и ЖКХ. 

Напомним, известный киевский актер театра и кино погиб на фронте — он был частью известного и результативного боевого соединения. 

Российские дроны разрушили в столице представительство известной американской компании. 

Киев Украина детские сады детский садик столица
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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