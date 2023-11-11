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Балістичну ракету біля Києва знищили системою Patriot

11 листопада 2023 11:12
оновлено: 11:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Балістичну ракету біля Києва знищили системою Patriot
ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Зранку 11 листопада окупанти вдарили балістикою по столиці України. За інформацією командування Повітряних сил, ракету "Іскандер-М" /С-400 знищено системою протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Знищено балістичну ракету "Іскандер-М"

Сьогодні, 11 листопада, ворог атакував балістикою по Києву. Стало відомо, що атаки велись, ймовірно, ракетами "Іскандер-М". За словами Олещука, ракету знищено завдяки успішній роботі ЗРК Patriot.

"Хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто  відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр", — написав Олещук.

Командувач зазначив, що з'ясування Повітряними силами, якого саме типу була ракета — балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400, відбудеться згодом.

Інфографіка знищеної ракети
Інфографіка знищеної ракети. Фото: телеграм-канал Миколи Олещука

Нагадаємо, у Києві вдруге за ранок 11 листопада пролунало кілька вибухів. Відомо, що вибухи було чутно на лівому березі столиці.

Також в Україні оголошену повторну повітряну тривогу. Є загроза ракетного обстрілу у декількох областях країни.

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