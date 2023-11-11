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Баллистическую ракету возле Киева уничтожили системой Patriot

11 ноября 2023 11:12
обновлено: 11:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Баллистическую ракету возле Киева уничтожили системой Patriot
ЗРК Patriot. Иллюстративное фото: Armyinform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Утром 11 ноября оккупанты ударили баллистикой по столице Украины. По информации командования Воздушных сил, ракета "Искандер-М"/С-400 уничтожена системой противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Сегодня, 11 ноября, враг атаковал баллистикой по Киеву. Стало известно, что атаки осуществлялись, вероятно, ракетами "Искандер-М". По словам, Олещука ракета уничтожена благодаря успешной работе ЗРК Patriot.

"Хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отбивал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", — написал Олещук.

Командующий отметил, что выяснение Воздушными силами, какого типа была ракета — баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, состоится позже.

Инфографика уничтоженной ракеты
Инфографика уничтоженной ракеты. Фото: телеграм-канал Николая Олещука

Напомним, в Киеве второй раз за утро 11 ноября раздалось несколько взрывов. Известно, что взрывы были слышны на левом берегу столицы.

Также в Украине объявлена повторная воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в нескольких областях страны.

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