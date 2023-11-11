Баллистическую ракету возле Киева уничтожили системой Patriot
Утром 11 ноября оккупанты ударили баллистикой по столице Украины. По информации командования Воздушных сил, ракета "Искандер-М"/С-400 уничтожена системой противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Уничтожена баллистическая ракета "Искандер-М"
Сегодня, 11 ноября, враг атаковал баллистикой по Киеву. Стало известно, что атаки осуществлялись, вероятно, ракетами "Искандер-М". По словам, Олещука ракета уничтожена благодаря успешной работе ЗРК Patriot.
"Хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отбивал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", — написал Олещук.
Командующий отметил, что выяснение Воздушными силами, какого типа была ракета — баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, состоится позже.
Напомним, в Киеве второй раз за утро 11 ноября раздалось несколько взрывов. Известно, что взрывы были слышны на левом берегу столицы.
Также в Украине объявлена повторная воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов в нескольких областях страны.
Читайте Новини.LIVE!