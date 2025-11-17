Відео
Головна Київ Балістика на Київ — у столиці оголосили повітряну тривогу

Балістика на Київ — у столиці оголосили повітряну тривогу

Дата публікації: 17 листопада 2025 23:46
Оновлено: 23:54
КМВА оголосила повітряну тривогу — столиці загрожує балістична атака
Термінова новина

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів, перелік яких можна знайти в чат-боті @KyivShelterBot у Телеграм.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Читайте також:

Що загрожує Києву

Балістика на Київ — у столиці оголосили повітряну тривогу - фото 1
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням влади, повітряна розвідка зафіксувала пуск балістичних ракет російських окупантів. Влада столиці просить не нехтувати безпекою та прямувати до укриттів і чекати скасування повітряної тривоги. 

Новина оновлюється...

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні балістична атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
