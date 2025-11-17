КМВА оголосила повітряну тривогу — столиці загрожує балістична атака

Термінова новина

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів, перелік яких можна знайти в чат-боті @KyivShelterBot у Телеграм.

Про небезпеку повідомляє КМВА.

Що загрожує Києву

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням влади, повітряна розвідка зафіксувала пуск балістичних ракет російських окупантів. Влада столиці просить не нехтувати безпекою та прямувати до укриттів і чекати скасування повітряної тривоги.

Новина оновлюється...