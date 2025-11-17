КМВА оголосила повітряну тривогу — столиці загрожує балістична атака

Балістика на Київ — у столиці оголосили повітряну тривогу
Дата публікації: 17 листопада 2025 23:46
Оновлено: 23:54
У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів, перелік яких можна знайти в чат-боті @KyivShelterBot у Телеграм.
Про небезпеку повідомляє КМВА.
Що загрожує Києву
Згідно з повідомленням влади, повітряна розвідка зафіксувала пуск балістичних ракет російських окупантів. Влада столиці просить не нехтувати безпекою та прямувати до укриттів і чекати скасування повітряної тривоги.
