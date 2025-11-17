Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Баллистика на Киев — в столице объявили воздушную тревогу

Баллистика на Киев — в столице объявили воздушную тревогу

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 23:46
обновлено: 00:14
КГВА объявила воздушную тревогу - столице угрожает баллистическая атака
ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия, перечень которых можно найти в чат-боте @KyivShelterBot в Телеграмм.

Об опасности сообщает КГВА.

Реклама
Читайте также:

Что грозит Киеву

Балістика на Київ — у столиці оголосили повітряну тривогу - фото 1
Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению властей, воздушная разведка зафиксировала пуск баллистических ракет российских оккупантов. Власти столицы просят не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытия и ждать отмены воздушной тревоги.

Ситуация с тревогами в Украине

Баллистика на Киев — в столице объявили воздушную тревогу - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 00:01 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:11 в Харьковской и Днепропетровской областях наблюдается опасность дронов-камикадзе.

Киев ПВО воздушная тревога война в Украине балистическая атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации