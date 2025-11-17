КГВА объявила воздушную тревогу - столице угрожает баллистическая атака

ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия, перечень которых можно найти в чат-боте @KyivShelterBot в Телеграмм.

Об опасности сообщает КГВА.

Что грозит Киеву

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению властей, воздушная разведка зафиксировала пуск баллистических ракет российских оккупантов. Власти столицы просят не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытия и ждать отмены воздушной тревоги.

Ситуация с тревогами в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 00:01 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:11 в Харьковской и Днепропетровской областях наблюдается опасность дронов-камикадзе.