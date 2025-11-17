КГВА объявила воздушную тревогу - столице угрожает баллистическая атака

Баллистика на Киев — в столице объявили воздушную тревогу
В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия, перечень которых можно найти в чат-боте @KyivShelterBot в Телеграмм.
Об опасности сообщает КГВА.
Что грозит Киеву
Согласно сообщению властей, воздушная разведка зафиксировала пуск баллистических ракет российских оккупантов. Власти столицы просят не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытия и ждать отмены воздушной тревоги.
Ситуация с тревогами в Украине
На 00:01 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Однако согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:11 в Харьковской и Днепропетровской областях наблюдается опасность дронов-камикадзе.
Читайте Новини.LIVE!