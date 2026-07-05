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Головна Київ Батьківщина-мати в Києві сяяла кольорами прапора США: відео і фото

Батьківщина-мати в Києві сяяла кольорами прапора США: відео і фото

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 09:05
У Києві підсвічували Батьківщину-матір у кольорах прапора США: фото
Батьківщина-мати у кольорах американського прапора. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві в День незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня підсвітили монумент Батьківщина-мати кольорами американського прапора. Крім того, засяяв залізничний вокзал. Таким чином, Україна привітала Штати з 250-ю річницею незалежності.

Про це повідомив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, передає Новини.LIVE.

Річниця незалежності США

"4 липня ми підсвітили київський пам’ятник "Батьківщина-мати" у кольорах прапора США, щоб вшанувати 250-ту річницю незалежності Америки. Сьогодні у світі немає більш значущого місця для святкування свободи, ніж Київ", — зазначив Гундер.

Батьківщина-мати у кольорах американського прапора 4 липня
Батьківщина-мати. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За його словами, монумент є символом мужності, стійкості та незламної оборони вільних людей. Гундер заявив, що Київ та Україна стоять, а американський бізнес стоїть разом з українцями.

Батьківщина-мати у Києві у День незалежності США 4 липня
Батьківщина-мати у кольорах прапора США. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Від Києва до Вашингтона послання є чітким: свобода нас об’єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить нас сильнішими", — наголосив він.

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Крім того, у Києві підсвічували залізничний вокзал у кольорах американського прапора.

Як писали Новини.LIVE, 4 липня український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його та американський народ із Днем незалежності.

Крім того, Зеленський подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти агресії Росії. За його словами, лідерство США та допомога у сфері безпеки є важливими для захисту свободи та миру.

США Київ Батьківщина-Мати
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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