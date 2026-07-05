У Києві підсвічували Батьківщину-матір у кольорах прапора США: фото

Батьківщина-мати у кольорах американського прапора. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві в День незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня підсвітили монумент Батьківщина-мати кольорами американського прапора. Крім того, засяяв залізничний вокзал. Таким чином, Україна привітала Штати з 250-ю річницею незалежності.

Про це повідомив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, передає Новини.LIVE.

Річниця незалежності США

"4 липня ми підсвітили київський пам’ятник "Батьківщина-мати" у кольорах прапора США, щоб вшанувати 250-ту річницю незалежності Америки. Сьогодні у світі немає більш значущого місця для святкування свободи, ніж Київ", — зазначив Гундер.

Батьківщина-мати. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За його словами, монумент є символом мужності, стійкості та незламної оборони вільних людей. Гундер заявив, що Київ та Україна стоять, а американський бізнес стоїть разом з українцями.

Батьківщина-мати у кольорах прапора США. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Від Києва до Вашингтона послання є чітким: свобода нас об’єднує, мужність визначає нас, а партнерство робить нас сильнішими", — наголосив він.

Читайте також:

Крім того, у Києві підсвічували залізничний вокзал у кольорах американського прапора.

Як писали Новини.LIVE, 4 липня український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Він привітав його та американський народ із Днем незалежності.

Крім того, Зеленський подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти агресії Росії. За його словами, лідерство США та допомога у сфері безпеки є важливими для захисту свободи та миру.