В Киеве подсвечивали Родину-мать в цветах флага США: фото

Родина-мать в цветах американского флага. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве в День независимости Соединенных Штатов Америки, 4 июля, монумент Родина-мать подсветили цветами американского флага. Кроме того, засиял железнодорожный вокзал. Таким образом, Украина поздравила США с 250-й годовщиной независимости.

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, передает Новини.LIVE.

Годовщина независимости США

"4 июля мы подсветили киевский памятник "Родина-мать" в цветах флага США, чтобы отметить 250-ю годовщину независимости Америки. Сегодня в мире нет более значимого места для празднования свободы, чем Киев", — отметил Гундер.

Родина-мать. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По его словам, монумент является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей. Гундер заявил, что Киев и Украина стоят, а американский бизнес стоит вместе с украинцами.

"Родина-мать" в цветах флага США. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"От Киева до Вашингтона послание ясно: свобода нас объединяет, мужество определяет нас, а партнерство делает нас сильнее", — подчеркнул он.

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Кроме того, в Киеве железнодорожный вокзал подсвечивали в цветах американского флага.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он поздравил его и американский народ с Днем независимости.

Кроме того, Зеленский поблагодарил американцев за поддержку Украины в борьбе против агрессии России. По его словам, лидерство США и помощь в сфере безопасности важны для защиты свободы и мира.