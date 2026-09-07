"Батьківщину-мати" в Києві підсвітили до дня розвідки: фоторепортаж

У понеділок, 7 вересня, на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбулося масштабне світлове шоу, присвячене сучасній українській воєнній розвідці. На поверхні монумента з’явилися образи розвідників, символіка ГУР, морський дрон MAGURA, гелікоптер Black Hawk та інша техніка, яку українські воїни використовують під час бойових операцій.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці події.

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Масштабна проєкція охопила постать "Батьківщини-матері" та її п’єдестал. Ілюмінація змінювала кольори й зображення, поєднавши один із головних символів столиці із сучасними образами української воєнної розвідки.

Блакитна підсвітка Батьківщини-мати під час світового шоу. Фото: Новини.LIVE

Під час шоу на монументі демонстрували морський дрон MAGURA, наземний роботизований комплекс, гелікоптер Black Hawk і далекобійний безпілотник "Лютий". Саме ця техніка уособлює технологічність і різноманітність операцій, які українські розвідники проводять на землі, у повітрі та на морі.

Окрему частину проєкції присвятили військовослужбовцям ГУР. На поверхні монумента з’являлися образи українських розвідників, а також сова, яка є символом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Монумент Батьківщини-мати з підсвіткою Головного управління розвідки під час світового шоу. Фото: Новини.LIVE

На п’єдесталі висвітили напис "Головне управління розвідки" та латинський девіз відомства Sapiens dominabitur astris. Українською він перекладається як "Мудрий пануватиме над зірками".

Світлові композиції змінювали одна одну на тлі нічного неба. Поруч із монументом майоріли українські прапори, а за шоу спостерігали відвідувачі Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Батьківщина-мати підсвічується жовтим кольором під час світового шоу. Фото: Новини.LIVE

День воєнної розвідки України щороку відзначають 7 вересня. Дату пов’язують зі створенням у 1992 році Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. Офіційно професійне свято встановили указом президента 7 вересня 2022 року.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський привітав українських військових розвідників із професійним святом. Президент подякував їм за внесок у захист України, проведення успішних операцій та отримання важливої інформації, яка допомагає протидіяти планам російських окупантів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов згадав масштабні операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він зазначив, що українські розвідники виконують складні завдання в різних куточках світу — від Росії та Африки до Антарктиди.