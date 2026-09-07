«Родину-мать» в Киеве подсветили в честь Дня разведки: фоторепортаж

В понедельник, 7 сентября, на монументе "Родина-мать" в Киеве состоялось масштабное световое шоу, посвященное современной украинской военной разведке. На поверхности монумента появились изображения разведчиков, символика ГУР, морской дрон MAGURA, вертолёт Black Hawk и другая техника, которую украинские воины используют во время боевых операций.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте события.

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Масштабная проекция охватила фигуру "Родины-матери" и её пьедестал. Иллюминация меняла цвета и изображения, соединив один из главных символов столицы с современными образами украинской военной разведки.

Монумент "Родина-мать" с подсветкой Главного управления разведки во время светового шоу. Фото: Новини.LIVE

Во время шоу на монументе демонстрировали морской дрон MAGURA, наземный роботизированный комплекс, вертолет Black Hawk и дальнобойный беспилотник "Лютый". Именно эта техника олицетворяет технологичность и разнообразие операций, которые украинские разведчики проводят на земле, в воздухе и на море.

Отдельную часть проекции посвятили военнослужащим ГУР. На поверхности монумента появлялись образы украинских разведчиков, а также сова, которая является символом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Голубая подсветка "Родины-матери" во время светового шоу. Фото: Новини.LIVE

На пьедестале высветили надпись "Главное управление разведки" и латинский девиз ведомства Sapiens dominabitur astris. На украинском языке он переводится как "Мудрий пануватиме над зірками".

Световые композиции сменяли друг друга на фоне ночного неба. Рядом с монументом развевались украинские флаги, а за шоу наблюдали посетители Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Родина-мать" подсвечена желтым цветом во время светового шоу. Фото: Новини.LIVE

День военной разведки Украины ежегодно отмечается 7 сентября. Эту дату связывают с созданием в 1992 году Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. Официально профессиональный праздник был установлен указом президента 7 сентября 2022 года.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Президент поблагодарил их за вклад в защиту Украины, проведение успешных операций и сбор важной информации, которая помогает противодействовать планам российских оккупантов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов упомянул о масштабных операциях Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он отметил, что украинские разведчики выполняют сложные задачи в разных уголках мира — от России и Африки до Антарктиды.