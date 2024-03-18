БЕБ викрило на Київщині фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень

Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з кіберполіцією викрили незаконну схему з продажу підакцизних товарів. Йдеться про тютюнові вироби. Загалом детективи вилучили 63 тис. пачок цигарок загальною вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у понеділок, 18 березня.

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До БЕБ звернулися представники компанії, яка виготовляє тютюнові вироби. Вони заявили, що на ринку відбувається збут підробленої продукції під найменуванням їх компанії.

Детективам бюро вдалося викрити групу осіб, яка здійснювала продаж контрабандних цигарок на Київщині. Як з'ясувалося, шахраї збували товар через пункти роздрібної торгівлі в області, а також по всій Україні через пошту.

Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ

Вилучені контрабандні цигарки. Фото: БЕБ

Конфісковані цигарки. Фото: БЕБ

Під час проведення обшуків БЕБ виявило та конфіскувало понад 63 тис. пачок підроблених сигарет, загальна вартість яких склала 5,4 млн грн.

"Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу", — йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються слідство та вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ

Вилучені сигарети. Фото: БЕБ

Конфіскований тютюновий товар. Фото: БЕБ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів через державний кордон. Контрабандисти намагалися переправити сигарети на БпЛА.

Раніше ми писали, що в Одесі викрили двох чоловіків, які організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків було вилучено майно на суму понад 1 мільйона гривень.