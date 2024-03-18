Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow БЕБ викрило на Київщині фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень arrow

БЕБ викрило на Київщині фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень

18 березня 2024 12:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
БЕБ викрило на Київщині фальсифіковані сигарети на 5,4 млн гривень
Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Бюро економічної безпеки у Київській області спільно з кіберполіцією викрили незаконну схему з продажу підакцизних товарів. Йдеться про тютюнові вироби. Загалом детективи вилучили 63 тис. пачок цигарок загальною вартістю 5,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Незаконний збут тютюнових виробів на Київщині

До БЕБ звернулися представники компанії, яка виготовляє тютюнові вироби. Вони заявили, що на ринку відбувається збут підробленої продукції під найменуванням їх компанії.

Детективам бюро вдалося викрити групу осіб, яка здійснювала продаж контрабандних цигарок на Київщині. Як з'ясувалося, шахраї збували товар через пункти роздрібної торгівлі в області, а також по всій Україні через пошту.

Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках
Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ
Вилучені контрабандні цигарки
Вилучені контрабандні цигарки. Фото: БЕБ
Конфісковані цигарки
Конфісковані цигарки. Фото: БЕБ

Під час проведення обшуків БЕБ виявило та конфіскувало понад 63 тис. пачок підроблених сигарет, загальна вартість яких склала 5,4 млн грн.

"Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу", — йдеться в повідомленні.

Наразі продовжуються слідство та вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках
Співробітник БЕБ біля конфіскованих сигарет в коробках. Фото: БЕБ
Вилучені сигарети
Вилучені сигарети. Фото: БЕБ
Конфіскований тютюновий товар
Конфіскований тютюновий товар. Фото: БЕБ

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зупинили нелегальне перевезення тютюнових виробів через державний кордон. Контрабандисти намагалися переправити сигарети на БпЛА.

Раніше ми писали, що в Одесі викрили двох чоловіків, які організували схему продажу електронних пристроїв для куріння. Під час обшуків було вилучено майно на суму понад 1 мільйона гривень.

контрабанда
сигарети
кіберполіція
Україна
Київська область
БЕБ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися