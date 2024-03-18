БЭБ разоблачило на Киевщине фальсифицированные сигареты на 5,4 млн гривен

Сотрудник БЭБ возле конфискованных сигарет в коробках. Фото: БЭБ

Сотрудники Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с киберполицией разоблачили незаконную схему по продаже подакцизных товаров. Речь идет о табачных изделиях. В общей сложности детективы изъяли 63 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 5,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в понедельник, 18 марта.

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В БЭБ обратились представители компании, производящей табачные изделия. Они заявили, что на рынке производится сбыт поддельной продукции под наименованием их компании.

Детективам бюро удалось разоблачить группу лиц, осуществлявших продажу контрабандных сигарет в Киевской области. Как выяснилось, мошенники сбывали товар через пункты розничной торговли в области, а также по всей Украине по почте.

Сотрудник БЭБ возле конфискованных сигарет в коробках. Фото: БЭБ

Удалены контрабандные сигареты. Фото: БЭБ

Конфискованные сигареты. Фото: БЭБ

Во время проведения обысков БЭБ обнаружило и конфисковало более 63 тыс. пачек поддельных сигарет, общая стоимость которых составила 5,4 млн грн.

"Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, с помощью которых осуществлялась транспортировка продукции в пункты продаж", — говорится в сообщении.

Продолжается следствие и решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Сотрудник БЭБ возле конфискованных сигарет в коробках. Фото: БЭБ

Изъятые сигареты. Фото: БЭБ

Конфискованный табачный товар. Фото: БЭБ

Напомним, на Закарпатье пограничники остановили нелегальную перевозку табачных изделий через государственную границу. Контрабандисты пытались переправить сигареты на БпЛА.

Ранее мы писали, что в Одессе разоблачили двух мужчин, организовавших схему продаж электронных устройств для курения. В ходе обысков было изъято имущество на сумму более 1 миллиона гривен.