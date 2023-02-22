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Бенксі під охороною: як на Київщині зберігатимуть графіті художника

22 лютого 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Роботи Бенксі: малюнки художника на Київщині охоронятимуть
У Київській області охоронятимуть роботи Бенксі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Роботи всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі з'явилися на Київщині восени 2022 року. Та після того, як у Гостомелі викрали малюнок, демонтувавши стіну, влада вирішила зберегти інші графіті. У Бородянці, Горенці та Ірпені компанія Ajax Systems взяла на себе охорону малюнків. 

Як тепер виглядають роботи Бенксі за склом, як їх охороняють і хто за це платить, дізнавалося Новини.LIVE. 

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Охорона графіті Бенксі 

Після інциденту з викраденням графіті Бенксі в Гостомелі Київська міська адміністрація вирішила взяти інші малюнки художника під охорону, аби зберегти їх. 

"Роботи мають культурне та історичне значення для країни. І ми вдячні інженерам з безпеки і партнерам, які шукали і знайшли найбільш вдале рішення, яке дозволить зберегти картини в умовах війни", — розповів заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

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За систему охорони взялася компанія Ajax Systems. Вони встановили на графіті захисне скло, датчики руху та розмістили камери. Відтак, якщо скло намагатимуться розбити або зняти, система відреагує сигналом  і на місце приїдуть охоронці. Але вони вже з іншої компанії — "Шериф". Ні ті, ні інші з місцевих бюджетів гроші не брали, а взялися за роботи за власний кошт. 

Організація всієї системи охорони для трьох графіті обійшлася Ajax Systems близько у пів мільйона гривень. Її називають надійною. Під охороною графіті перебуває кілька днів, за цей час був лише один виклик охорони, який виявився хибним. 

Бенксі

Бенксі

"Захист подібних об'єктів — непроста задача для будь-якої системи безпеки та інженерів монтажу. Є низка обмежень, з якими довелося працювати: від малюнків на стінах, що легко руйнуються, до відсутності електроенергії. Але ми раді захищати культурні цінності", — заявив СМО Ajax Systems Валентин Гриценко. 

Бенксі

Додамо, що нині влада кожного населеного пункту окремо вирішує долю графіті. Але в Київській ОВА запевнили — нічого продавати на аукціонах не будуть, все намагатимуться зберегти на місцях.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва щодо крадіжки графіті всесвітньо відомого художника Бенксі. Слідчі заявляють, що чоловік вирішив демонтувати зі стіни зруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" з метою продажу. 

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