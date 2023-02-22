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Бенкси под охраной: как на Киевщине будут охранять граффити художника

22 февраля 2023 16:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Работы Бенкси: рисунки художника в Киевской области будут охранять
В Киевской области будут охранять работы Бенкси
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Работы всемирно известного уличного художника Бенкси появились в Киевской области осенью 2022 года. Но после того как в Гостомеле украли рисунок, демонтировав стену, власти решили сохранить другие граффити. В Бородянке, Горенке и Ирпене компания Ajax Systems взяла на себя охрану рисунков.

Как сейчас выглядят работы Бенкси за стеклом, как их охраняют и кто за это платит, узнавало Новини.LIVE.

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Охрана граффити Бэнкси

После инцидента с похищением граффити Бэнкси в Гостомеле Киевская городская администрация решила взять другие рисунки художника под охрану, чтобы сохранить их.

"Работы имеют культурное и историческое значение для страны. И мы благодарны инженерам по безопасности и партнерам, которые искали и нашли наиболее удачное решение, которое позволит сохранить картины в условиях войны", — рассказал заместитель председателя Киевской ОВА Олег Торкунов.

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За систему охраны взялась компания Ajax Systems. Они установили на граффити защитные стекла, датчики движения и разместили камеры. Если стекло будут пытаться разбить или снять, система отреагирует сигналом и на место приедут охранники. Но они уже из другой компании — "Шериф". Ни те, ни другие из местных бюджетов деньги не брали, а организовали работу за свой счет.

Организация всей системы охраны для трех граффити обошлась Ajax Systems около полумиллиона гривен. Ее называют надежной. Под охраной граффити находится несколько дней, за это время был только один вызов охраны, который оказался ложным.

Бэнкси

Бэнкси

"Защита подобных объектов — непростая задача для любой системы безопасности и инженеров монтажа. Есть ряд ограничений, с которыми пришлось работать: от легко разрушающихся рисунков на стенах до отсутствия электроэнергии. Но мы рады защищать культурные ценности", — заявил СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Бэнкси

Добавим, что сейчас власть каждого населенного пункта отдельно решает судьбу граффити. Но в Киевской ОВА заверили, что ничего продавать на аукционах не будут, все попытаются сохранить на местах.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по поводу кражи граффити всемирно известного художника Бэнкси. Следователи заявляют, что мужчина решил демонтировать со стены разрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" с целью продажи.

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