У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 14 липня

Без блекауту не обійдеться — як завтра відключатимуть світло в Києві
У неділю, 14 липня, у Києві та Київській області так само, як і на решті території України, застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.
Про це у суботу, 13 липня, повідомили у ДТЕК.
Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 14 липня
У період з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби відключення можливі навіть в години, які у графіках відключень позначено світло-сірим кольором.
Категорії відключень у графіках:
- темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
- біла зона — час, коли світло гарантовано є.
У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 07:00 до 15:00 одночасно діятимуть дві черги відключень, а в інші години — три.
Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області
Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:
Раніше енергетики попередили громадян, що в соцмережах можна побачити повідомлення із закликами підключитися до мобільних додатків з логотипом НЕК "Укренерго" з "новою системою відключень електроенергії" або з попередженнями про імовірний "тотальний блекаут". Такі повідомлення є фейками або ж російським ІПСО.
Також стало відомо, коли покращиться ситуація в українській енергосистемі. За словами виконуючого обов'язки генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, тривалість відключень може зменшити вже наприкінці наступного тижня, тому що вийдуть із ремонту декілька потужних генерацій.
Читайте Новини.LIVE!