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Без блекауту не обійдеться — як завтра відключатимуть світло в Києві

13 липня 2024 23:40
Анатолій Слюсар - Редактор
У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 14 липня
Київ без світла. Фото: 4studio.com.ua
Анатолій Слюсар - Редактор

У неділю, 14 липня, у Києві та Київській області так само, як і на решті території України, застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.

Про це у суботу, 13 липня, повідомили у ДТЕК

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Скриншот повідомлення ДТЕК

Як відключатимуть світло в Києві та Київській області 14 липня

У період з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби відключення можливі навіть в години, які у графіках відключень позначено світло-сірим кольором.

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 07:00 до 15:00 одночасно діятимуть дві черги відключень, а в інші години — три.

У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 14 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Де подивитися графіки відключень світла в Києві та Київській області

Щоб перевірити, як відключатимуть електроенергію в певний день, потрібно перейти за посиланнями:

Раніше енергетики попередили громадян, що в соцмережах можна побачити повідомлення із закликами підключитися до мобільних додатків з логотипом НЕК "Укренерго" з "новою системою відключень електроенергії" або з попередженнями про імовірний "тотальний блекаут". Такі повідомлення є фейками або ж російським ІПСО.

Також стало відомо, коли покращиться ситуація в українській енергосистемі. За словами виконуючого обов'язки генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, тривалість відключень може зменшити вже наприкінці наступного тижня, тому що вийдуть із ремонту декілька потужних генерацій.

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