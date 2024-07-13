В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 14 июля

Киев без света. Фото: 4studio.com.ua

В воскресенье, 14 июля, в Киеве и Киевской области так же, как и на остальной территории Украины, будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.

Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в ДТЭК.

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Скриншот сообщения ДТЭК

Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 14 июля

В период с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток отключения возможны даже в часы, которые в графиках отключений отмечены светло-серым цветом.

Категории отключений в графиках:

темно-серая зона — время, когда света точно нет;

светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;

белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 07:00 до 15:00 будут одновременно действовать две очереди отключений, а в другие часы — три.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения света в Киеве и Киевской области

Чтобы проверить, как будут отключать электроэнергию в определенный день, нужно перейти по ссылкам:

Ранее энергетики предупредили граждан, что в соцсетях можно увидеть сообщения с призывами подключиться к мобильным приложениям с логотипом НЭК "Укрэнерго" с "новой системой отключений электроэнергии" или с предупреждениями о возможном "тотальном блэкауте". Такие сообщения являются фейками или российским ИПСО.

Также стало известно, когда улучшится ситуация в украинской энергосистеме. По словам исполняющего обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, продолжительность отключений может уменьшиться уже в конце следующей недели, потому что выйдут из ремонта несколько мощных генераций.