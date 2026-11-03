Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 листопада, у Києві переважатиме хмарна погода з проясненнями. Протягом дня хмари періодично закриватимуть сонце, проте опадів синоптики не прогнозують. Погода залишатиметься сухою як уночі, так і вдень.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві 4 листопада

У нічні години температура повітря становитиме близько +6 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +8 °C. Різкого потепління чи похолодання протягом доби не очікується. Вітер буде північний, зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 73%.

Прогноз погоди в Києві на 4 листопада. Фото: скриншот

Упродовж дня істотних змін погодних умов у столиці не передбачається. Хмарність періодично змінюватиметься проясненнями, однак тривалих сонячних періодів не очікується.

Через північний вітер і невисоку температуру повітря надворі може відчуватися прохолодніше, ніж показуватимуть термометри. Водночас відсутність опадів сприятиме сухій погоді протягом середи.

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