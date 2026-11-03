Без дощів, але з хмарами: погода в Києві на завтра
У середу, 4 листопада, у Києві переважатиме хмарна погода з проясненнями. Протягом дня хмари періодично закриватимуть сонце, проте опадів синоптики не прогнозують. Погода залишатиметься сухою як уночі, так і вдень.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві 4 листопада
У нічні години температура повітря становитиме близько +6 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +8 °C. Різкого потепління чи похолодання протягом доби не очікується. Вітер буде північний, зі швидкістю 4–6 м/с. Атмосферний тиск становитиме 754 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 73%.
Упродовж дня істотних змін погодних умов у столиці не передбачається. Хмарність періодично змінюватиметься проясненнями, однак тривалих сонячних періодів не очікується.
Через північний вітер і невисоку температуру повітря надворі може відчуватися прохолодніше, ніж показуватимуть термометри. Водночас відсутність опадів сприятиме сухій погоді протягом середи.
Як повідомляли Новини.LIVE, перший тиждень листопада в Україні буде відносно теплим. Денна температура становитиме +8…+12 °C, а вночі повітря охолоджуватиметься до +3…+7 °C.
Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, на початку листопада очікуються слабкі магнітні бурі. Причиною може стати прискорення сонячного вітру.