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Главная Киев Без дождей, но с облаками: погода в Киеве на завтра

Без дождей, но с облаками: погода в Киеве на завтра

Ua ru
3 ноября 2026 13:36
Прогноз погоды в столице на 4 ноября — ожидается облачность Новини.LIVE
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, в Киеве будет преимущественно облачно с прояснениями. В течение дня облака будут периодически закрывать солнце, однако осадков синоптики не прогнозируют. Погода останется сухой как ночью, так и днем.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 4 ноября

В ночные часы температура воздуха составит около +6 °C. Днём столбики термометров поднимутся примерно до +8 °C. Резкого потепления или похолодания в течение суток не ожидается. Ветер будет северный, со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 73%.

Без дождей, но с облаками: погода в Киеве на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Киеве на 4 ноября. Фото: скриншот

В течение дня существенных изменений погодных условий в столице не предвидится. Облачность будет периодически сменяться прояснениями, однако длительных солнечных периодов не ожидается.

Из-за северного ветра и невысокой температуры воздуха на улице может казаться прохладнее, чем показывают термометры. В то же время отсутствие осадков будет способствовать сухой погоде в течение среды.

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Киев осень похолодание прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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