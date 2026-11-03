Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, в Киеве будет преимущественно облачно с прояснениями. В течение дня облака будут периодически закрывать солнце, однако осадков синоптики не прогнозируют. Погода останется сухой как ночью, так и днем.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве 4 ноября

В ночные часы температура воздуха составит около +6 °C. Днём столбики термометров поднимутся примерно до +8 °C. Резкого потепления или похолодания в течение суток не ожидается. Ветер будет северный, со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 73%.

Прогноз погоды в Киеве на 4 ноября. Фото: скриншот

В течение дня существенных изменений погодных условий в столице не предвидится. Облачность будет периодически сменяться прояснениями, однако длительных солнечных периодов не ожидается.

Из-за северного ветра и невысокой температуры воздуха на улице может казаться прохладнее, чем показывают термометры. В то же время отсутствие осадков будет способствовать сухой погоде в течение среды.

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Как сообщали Новини.LIVE, первая неделя ноября в Украине будет относительно теплой. Дневная температура составит +8…+12 °C, а ночью воздух будет охлаждаться до +3…+7 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в начале ноября ожидаются слабые магнитные бури. Причиной может стать ускорение солнечного ветра.