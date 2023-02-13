День закоханих: весілля у Києві

День закоханих у Києві: чи будуть пари одружуватися

У світі 14 лютого відзначатимуть день закоханих. Зазвичай пари у це свято полюбляють одружуватися, вбачаючи в цьому особливу романтику. В Україні попри війну люди продовжують створювати сім'ї. Тому Новини.LIVE дізналося у пресслужбі Управління державної реєстрації у місті Києві, чи очікувати цьогоріч весільний бум у столиці.

"Весільного буму не буде, бо завтра вівторок. Зазвичай бум у п'ятницю, суботу та неділю. І хоч це день закоханих, не буде черг і щоб всі були в білих сукнях. Але пари зараз одружуються день у день, тому можуть завтра прийти", — розповіли у пресслужбі.

Також повідомили, що у РАЦСах попри війну готувалися до урочистостей в день закоханих, тому прикрашали зали та вигадували сюрпризи для молодят.

"Кожен відділ окремо щось готував, але буде відомо вже завтра. Кульок і феєрверків точно не буде. Хочемо, щоб все було спокійно", — підсумували в пресслужбі.

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