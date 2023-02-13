День влюбленных: свадьба в Киеве

День влюбленных в Киеве: будут ли пары жениться

В мире 14 февраля отметят день влюбленных. Обычно пары в этот праздник любят жениться, видя в этом особую романтику. В Украине, несмотря на войну, люди продолжают создавать семьи. Поэтому Новини.LIVE узнало в пресс-службе Управления государственной регистрации в Киеве, ожидать ли в этом году свадебный бум в столице.

"Свадебного бума не будет, потому что завтра вторник. Обычно бум в пятницу, субботу и воскресенье. И хоть это день влюбленных, не будет очередей и чтобы все были в белых платьях. Но пары сейчас женятся день в день, поэтому могут завтра прийти", — рассказали в пресс-службе.

Также сообщили, что в ЗАГСах, несмотря на войну, готовились к торжествам в день влюбленных, поэтому украшали залы и придумывали сюрпризы для молодоженов.

"Каждый отдел отдельно что-то готовил, но будет известно уже завтра. Шариков и фейерверков точно не будет. Хотим, чтобы все было спокойно", — подытожили в пресс-службе.

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