Погода в Києві 4 березня - прогноз погоди на завтра

Вітряна погода. Фото: Alamy

У вівторок, 4 березня, на Київщині та в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у понеділок, 3 березня.

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Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скріншот

Якою буде погода у Києві

Вітер прогнозується західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с, тому варто бути обережними.

Синоптики також обіцяють, що температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, а вдень повітря прогріється до 5-10° тепла.

У самому Києві вночі температура буде від 0 до 2° тепла, а вдень — від 6 до 8° тепла.

Нагадаємо, синоптик Діденко повідомила, де завтра в Україні потеплішає. Упродовж дня в деяких областях температура повітря коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 березня. Стовпчики термометрів сягнуть до +20 °C, а опадів практично не передбачається.