Погода в Киеве 4 марта - прогноз погоды на завтра

Без осадков, но ветрено — какой будет погода в Киеве завтра
Во вторник, 4 марта, на Киевщине и в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в понедельник, 3 марта.
Какой будет погода в Киеве
Ветер прогнозируется западный, со скоростью 7-12 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными.
Синоптики также обещают, что температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, а днем воздух прогреется до 5-10° тепла.
В самом Киеве ночью температура будет от 0 до 2° тепла, а днем — от 6 до 8° тепла.
Напомним, синоптик Диденко сообщила, где завтра в Украине потеплеет. В течение дня в некоторых областях температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+12 °C.
Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 марта. Столбики термометров достигнут +20 °C, а осадков практически не предвидится.
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