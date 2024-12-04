Погода у Києві — прогноз від синоптиків на 5 грудня

Чоловік на вулиці взимку. Фото: 24tv.ua

У Києві та області в четвер, 5 грудня, не прогнозують серйозних опадів. Вночі можливі морози, а вдень позначки термометра піднімуться вище нуля.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у середу, 4 грудня.

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Погода у Києві 5 грудня

Жителям столиці завтра варто чекати на суху погоду. Буде хмарно, але без істотних опадів.

Прогноз погоди в Києві. Фото: скриншот

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °C, вдень близько нуля.

Погода у Київській області 5 грудня

В області у четвер теж не прогнозують істотних опадів. Погода буде хмарна.

Вночі синоптики прогнозують мороз — до 5 °C. Вдень температура повітря буде -3...+2 °C.

Нагадаємо, в четвер, 5 грудня, в Україні буде не дуже холодна погода. Лише в деяких регіонах прогнозують опади.

У Львівській області у четвер, 5 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів, проте мешканцям регіону варто остерігатися слабкого туману та ожеледиці на дорогах.