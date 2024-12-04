Погода в Киеве — прогноз от синоптиков на 5 декабря

Мужчина на улице зимой. Фото: 24tv.ua

В Киеве и области в четверг, 5 декабря, не прогнозируют серьезных осадков. Ночью возможны морозы, а днем отметки термометра поднимутся выше нуля.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 4 декабря.

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Погода в Киеве 5 декабря

Жителям столицы завтра следует ожидать сухую погоду. Будет пасмурно, но без существенных осадков.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: скриншот

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °C, днем ​​около нуля.

Погода в Киевской области 5 декабря

В области в четверг тоже не прогнозируют существенных осадков. Погода будет облачной.

Ночью синоптики прогнозируют мороз — до 5°C. Днем температура воздуха будет -3...+2°C.

Напомним, в четверг, 5 декабря, в Украине будет не очень холодная погода. Лишь в некоторых регионах прогнозируют осадки.

Во Львовской области в четверг, 5 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков, однако жителям региона следует опасаться слабого тумана и гололедицы на дорогах.