Прогноз погоди у Києві на завтра, 19 грудня

Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у четвер, 19 грудня, буде помірною. На території регіону прогнозується вітер з поривами до 10 м/с. Проте опадів не передбачається.

Про це у середу, 18 грудня, повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Київській області 19 грудня

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Синоптики прогнозують помірний південно-західний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °С. Вдень очікується +4...+7 °С.

Погода у Києві 19 грудня

Температура повітря вночі сягне близько 0 °С, а вдень вона підніметься до +5...+7 °С.

Нагадаємо, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), також буде аномально теплим.

А раніше ми розповідали про те, якою буде погода на різдвяно-новорічні свята в Україні.