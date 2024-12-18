Прогноз погоды в Киеве на завтра, 19 декабря

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в четверг, 19 декабря, будет умеренной. На территории региона прогнозируется ветер с порывами до 10 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 19 декабря

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °С. Днем ожидается +4...+7 °С.

Погода в Киеве 19 декабря

Температура воздуха ночью составит около 0 °С, а днем она поднимется до +5...+7 °С.

Напомним, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), также будет аномально теплым.

А раньше мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине.