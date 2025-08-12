Погода у Києві 13 серпня — чого очікувати

Люди гуляють містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, у Києві очікується доволі тепла, суха та сонячна погода — без опадів. Однак вночі температура буде знижуватися.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода у Києві 13 серпня

У середу у Києві та області очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с.

На Київщині у середу, 13 серпня, температура вночі — +11...+16 °C. Вдень буде значно тепліше — +23...+28 °C.

У Києві вночі, 13 серпня, очікується +14...+16 °C. Водночас вдень сонце буде пригрівати — +25...+27 °C.

