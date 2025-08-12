Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Без опадів, проте з нюансами — погода у Києві на завтра

Без опадів, проте з нюансами — погода у Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:19
Погода у Києві 13 серпня — чого очікувати
Люди гуляють містом влітку. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, у Києві очікується доволі тепла, суха та сонячна погода — без опадів. Однак вночі температура буде знижуватися.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Погода у Києві 13 серпня

У середу у Києві та області очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с.

На Київщині у середу, 13 серпня, температура вночі — +11...+16 °C. Вдень буде значно тепліше — +23...+28 °C.

У Києві вночі, 13 серпня, очікується +14...+16 °C. Водночас вдень сонце буде пригрівати — +25...+27 °C.

Погода у Києві 13 серпня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що кінця тижня над Україною пануватиме антициклон.

А науковиця спрогнозувала, коли в Україні зникнуть зими — в якому році українці не побачать снігу.

погода Київ Укргідрометцентр літо прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації