Погода у Києві 13 серпня — чого очікувати

Без опадів, проте з нюансами — погода у Києві на завтра
У середу, 13 серпня, у Києві очікується доволі тепла, суха та сонячна погода — без опадів. Однак вночі температура буде знижуватися.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві 13 серпня
У середу у Києві та області очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, у межах 5-10 м/с.
На Київщині у середу, 13 серпня, температура вночі — +11...+16 °C. Вдень буде значно тепліше — +23...+28 °C.
У Києві вночі, 13 серпня, очікується +14...+16 °C. Водночас вдень сонце буде пригрівати — +25...+27 °C.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що кінця тижня над Україною пануватиме антициклон.
