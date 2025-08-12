Видео
Без осадков, однако с нюансами — погода в Киеве на завтра

Без осадков, однако с нюансами — погода в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:19
Погода в Киеве 13 августа — чего ожидать
Люди гуляют по городу летом. Фото: Новини.LIVE

В среду, 13 августа, в Киеве ожидается довольно теплая, сухая и солнечная погода — без осадков. Однако ночью температура будет снижаться.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Киеве 13 августа

В среду, в Киеве и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

На Киевщине в среду, 13 августа, температура ночью — +11...+16 °C. Днем будет значительно теплее — +23...+28 °C.

В Киеве ночью, 13 августа, ожидается +14...+16 °C. В то же время днем солнце будет пригревать — +25...+27 °C.

Погода у Києві 13 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в конце недели над Украиной будет господствовать антициклон.

А ученый спрогнозировала, когда в Украине исчезнут зимы — в каком году украинцы не увидят снега.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
