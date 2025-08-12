Погода в Киеве 13 августа — чего ожидать

Без осадков, однако с нюансами — погода в Киеве на завтра
В среду, 13 августа, в Киеве ожидается довольно теплая, сухая и солнечная погода — без осадков. Однако ночью температура будет снижаться.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве 13 августа
В среду, в Киеве и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-западный, в пределах 5-10 м/с.
На Киевщине в среду, 13 августа, температура ночью — +11...+16 °C. Днем будет значительно теплее — +23...+28 °C.
В Киеве ночью, 13 августа, ожидается +14...+16 °C. В то же время днем солнце будет пригревать — +25...+27 °C.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в конце недели над Украиной будет господствовать антициклон.
