Без опадів та до + 28 °C: прогноз погоди у Києві на завтра

Люди гуляють містом під час спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 10 червня, у Києві та Київській області очікується переважно суха погода без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність протягом доби. Температура повітря залишатиметься літньою та комфортною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 10 червня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області на 10 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 10 червня, на Київщині та в столиці утримається мінлива хмарність без опадів. Погодні умови залишатимуться стабільними, істотних змін протягом доби не очікується.

Вночі та вранці в окремих районах області можливе утворення туману, що може знижувати видимість на дорогах. Водіям радять бути уважними під час ранкових поїздок.

Вітер прогнозується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Такі умови сприятимуть відносно спокійній погодній ситуації в регіоні.

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Температура повітря по області вночі становитиме +13…+18 °C, удень — +23…+28 °C. У Києві вночі очікується +16…+18 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+28 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами синоптика Наталки Діденко, у середу, 10 червня, в Україні збережеться тепла літня погода з локальними дощами та можливими грозами. Температура повітря вдень підніматиметься до +24…+29 °C, місцями відчуватиметься паркість.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і затяжних магнітних бур не очікується, однак повністю спокійною геомагнітну ситуацію назвати не можна. Найбільш напруженим періодом стануть 11–12 червня. У ці дні та під час пікових коливань метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зокрема втому та головний біль.