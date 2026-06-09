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Главная Киев Без осадков и до + 28 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра

Без осадков и до + 28 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра

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Дата публикации 9 июня 2026 14:56
Без осадков и до + 28 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра
Люди гуляют по городу во время жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 10 июня, в Киеве и Киевской области ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение суток. Температура воздуха будет оставаться летней и комфортной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 10 червня
Погода в Украине на 10 июня. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 10 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 10 июня, в Киевской области и в столице сохранится переменная облачность без осадков. Погодные условия будут оставаться стабильными, существенных изменений в течение суток не ожидается.

Ночью и утром в отдельных районах области возможно образование тумана, что может снижать видимость на дорогах. Водителям советуют быть внимательными во время утренних поездок.

Ветер прогнозируется переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Такие условия будут способствовать относительно спокойной погодной ситуации в регионе.

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Температура воздуха по области ночью составит +13...+18 °C, днем — +23...+28 °C. В Киеве ночью ожидается +16...+18 °C, а днем воздух прогреется до +26...+28 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в среду, 10 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода с локальными дождями и возможными грозами. Температура воздуха днем будет подниматься до +24...+29 °C, местами будет ощущаться духота.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и затяжных магнитных бурь не ожидается, однако полностью спокойной геомагнитную ситуацию назвать нельзя. Наиболее напряженным периодом станут 11-12 июня. В эти дни и во время пиковых колебаний метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, в частности усталость и головную боль.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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