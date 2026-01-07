Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Без світла до 10 годин — графіки відключень для Києва на 7 січня

Без світла до 10 годин — графіки відключень для Києва на 7 січня

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 07:26
Графіки відключень світла у Києві 7 січня — що відомо
Дівчина зі свічкою під час блекауту. Фото: freepik

Сьогодні у середу, 7 січня, у Києві продовжаться погодинні відключення світла. Обмеження електроенергії стосуватиметься всіх підчерг, а на одній з них світла може не було майже 10 годин.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві 7 січня — що відомо

У ДТЕК розповіли, що сьогодні світло в столиці вимикатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:30;
  • 1.2 черга — світла не буде з 03:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:30;
  • 2.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 14:00 до 18:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;
  • 5.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 13:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30.
Графіки відключень світла у Києві на 7 грудня опублікували у ДТЕК
Графіки відключень світла у Києві 7 січня. Фото: ДТЕК
У Києві 7 січня світла не буде до 10 годин
Графіки відключень світла у Києві 7 січня. Фото: ДТЕК

Водночас у компанії додали, що в разі змін оновлена інформація буде в їх Telegram-каналі.

Нагадаємо, що в Одеській області сьогодні будуть застосувати аварійні відключення світла без чіткого розкладу. Причина — напружена ситуація в енергосистемі.

Також ми писали, які прилади заборонено вмикати у розетку в перші хвилини після повернення світла.

Київ електроенергія електропостачання енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації