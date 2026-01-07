Графіки відключень світла у Києві 7 січня — що відомо

Дівчина зі свічкою під час блекауту. Фото: freepik

Сьогодні у середу, 7 січня, у Києві продовжаться погодинні відключення світла. Обмеження електроенергії стосуватиметься всіх підчерг, а на одній з них світла може не було майже 10 годин.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Відключення світла у Києві 7 січня — що відомо

У ДТЕК розповіли, що сьогодні світло в столиці вимикатимуть наступним чином:

1.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:30;

1.2 черга — світла не буде з 03:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:30;

2.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;

2.2 черга — світла не буде з 14:00 до 18:00;

3.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

3.2 черга — світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

4.1 черга — світла не буде з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

4.2 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;

5.1 черга — світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:00;

5.2 черга — світла не буде з 00:00 до 03:00 та з 09:00 до 13:00;

6.1 черга — світла не буде з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;

6.2 черга — світла не буде з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30.

Водночас у компанії додали, що в разі змін оновлена інформація буде в їх Telegram-каналі.

