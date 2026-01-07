Видео
Главная Киев Без света до 10 часов — графики отключений для Киева на 7 января

Без света до 10 часов — графики отключений для Киева на 7 января

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:26
Графики отключений света в Киеве 7 января - что известно
Девушка со свечой во время блэкаута. Фото: freepik

Сегодня в среду, 7 января, в Киеве продолжатся почасовые отключения света. Ограничение электроэнергии будет касаться всех очередей, а на одной из них света может не было почти 10 часов.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК. 

Читайте также:

Отключение света в Киеве 7 января — что известно

В ДТЭК рассказали, что сегодня свет в столице будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:30;
  • 1.2 очередь — света не будет с 03:00 до 05:30 и с 12:30 до 16:30;
  • 2.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:00;
  • 5.2 очередь — света не будет с 00:00 до 03:00 и с 09:00 до 13:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30.
Графіки відключень світла у Києві на 7 грудня опублікували у ДТЕК
Графики отключений света в Киеве 7 января. Фото: ДТЭК
У Києві 7 січня світла не буде до 10 годин
Графики отключений света в Киеве 7 января. Фото: ДТЭК

В то же время в компании добавили, что в случае изменений обновленная информация будет в их Telegram-канале.

Напомним, что в Одесской области сегодня будут применить аварийные отключения света без четкого расписания. Причина - напряженная ситуация в энергосистеме.

Также мы писали, какие приборы запрещено включать в розетку в первые минуты после возвращения света.

Киев электроэнергия электроснабжение энергосистема отключения света графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
