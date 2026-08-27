Киян попередили про найгірший сценарій взимку

Ремонтні роботи на зруйнованій Дарницькій ТЕЦ у Києві. Фото: ДСНС України/Facebook

Жителі Києва ризикують провести кілька місяців у холодних квартирах без опалення, якщо нові російські ракетні удари припадуть на об'єкти енергетичної інфраструктури. Навіть якщо комунальники зможуть оперативно залатати та повністю відновити роботу пошкоджених ТЕЦ, систему це може не врятувати через ризик серйозного технологічного колапсу. Експерти закликають містян не втрачати пильності та заздалегідь продумувати план дій на випадок тривалої відсутності комунальних послуг взимку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ексклюзивну заяву голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка в ефірі Ранок.LIVE.

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Загроза технологічного колапсу

Головна небезпека під час імовірних прильотів полягає в тому, що за мінусової температури повітря може відбутися моментальне заморожування внутрішньобудинкових та міських теплових мереж.

"Щодо відновлення ТЕЦ в нас зараз невідома ситуація по ТЕЦ-4. А ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, наскільки я знаю, роботи ведуться, відновлення ведеться. Але ми з вами повинні розуміти, що навіть повне відновлення ТЕЦ не створює абсолютної системи захисту. Російські ракети в якийсь момент при мінусовій погоді можуть розбити ці станції, і Київ може залишитися на тижні, місяці без тепла", — наголосив Олег Попенко.

Експерт додав, що киянам, на жаль, варто готуватися до найбільш песимістичних варіантів розвитку подій.

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Як писали Новини.LIVE раніше. народна депутатка Леся Забуранна висловила думку, що відновлення ТЕЦ в умовах війни є неефективним рішенням, бо росіяни обов'язково будуть бити по них знову. Тому Україні терміново переглянути підхід до відбудови знищеної критичної інфраструктури.

Також ми писали, що киянам обіцяють не більше +15°C в квартирах цієї зими. Через руйнування столичних ТЕЦ киянам варто готуватися до складної зими, бо оперативні ремонти дадуть змогу лише частково відновити генерацію тепла, але лише до нових обстрілів.