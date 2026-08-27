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Главная Киев Без тепла зимой: киевлян предупредили о самом плохом сценарии

Без тепла зимой: киевлян предупредили о самом плохом сценарии

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 14:13
Киевлян предупредили о самом худшем сценарии зимой
Ремонтные работы на разрушенной Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Фото: ГСЧС Украины/Facebook

Жители Киева рискуют провести несколько месяцев в холодных квартирах без отопления, если новые российские ракетные удары придутся на объекты энергетической инфраструктуры. Даже если коммунальщики смогут оперативно залатать и полностью восстановить работу поврежденных ТЭЦ, систему это может спасти из-за риска серьезного технологического коллапса. Эксперты призывают горожан не терять бдительности и заранее продумывать план действий на случай длительного отсутствия коммунальных услуг зимой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксклюзивное заявление главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко в эфире Ранок.LIVE.

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Угроза технологического коллапса

Главная опасность во время вероятных прилетов заключается в том, что при минусовой температуре воздуха может произойти моментальная заморозка внутридомовых и городских тепловых сетей.

"Относительно восстановления ТЭЦ у нас сейчас неизвестна ситуация по ТЭЦ-4. А по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, насколько я знаю, работы ведутся, восстановление ведется. Но мы с вами должны понимать, что даже полное восстановление ТЭЦ не создает абсолютной системы защиты тепла. Российские ракеты при минусовой погоде могут разбить эти станции, и Киев может остаться на недели, на месяцы без тепла" , — подчеркнул Олег Попенко.

Эксперт добавил, что киевлянам, к сожалению, следует готовиться к наиболее пессимистическим вариантам развития событий.

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Как писали Новини.LIVE раньше. народная депутат Леся Забуранная выразила мнение, что восстановление ТЭЦ в условиях войны является неэффективным решением, потому что россияне обязательно будут бить по ним снова. Поэтому Украине срочно пересмотреть подход к восстановлению уничтоженной критической инфраструктуры.

Также мы писали, что киевлянам обещают не более +15 ° C в квартирах этой зимой . Из-за разрушения столичных ТЭЦ киевлянам следует готовиться к сложной зиме, потому что оперативные ремонты позволят частично восстановить генерацию тепла, но только к новым обстрелам.

Киев отопительный сезон зима ТЭЦ разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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