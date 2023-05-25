Безпековий Форум у Києві: про що говорив Зеленський

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 травня, пройшов 15-й щорічний Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участю міжнародних діячів. На заході також виступив Президент України Володимир Зеленський.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Безпековий Форум у Києві

"Від Атлантики до східного кордону України ми бачимо єдині принципи в основі організації суспільного життя, в основі управління країнами, в основі взаємодії між державою і громадами", — сказав Зеленський.

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зеленський наголосив, що Україна це — демократія, повага до особистості, рівність між людьми та громадами, а також повага до іншого. За його словами, усе це — наша Європа, все це – ми, і все це – те, чого не знайти у спільного ворога.

Глава держави сказав, що зараз Україна бореться за долю всієї Європи.

Про це Зеленський сказав під час звернення до Комітету регіонів ЄС.

"Запросив його членів до співпраці на всіх рівнях із Конгресом місцевих та регіональних влад України. Долучитися до роботи з офісами міжнародного співробітництва, що створюються для активнішої роботи з відбудови в Україні. І, власне, відвідати нашу країну – відвідати ту частину нашої Європи, в якій зараз вирішується доля нашої Європи", — додав Зеленський.

Фоторепортаж Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Безпековий Форум у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Глава держави також вручив зв'язківцям нагороди.