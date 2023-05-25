Форум Безопасности в Киеве: о чем говорил Зеленский

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 мая, прошел 15-й ежегодный Киевский Форум Безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием международных деятелей. На мероприятии также выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Форум Безопасности в Киеве

"От Атлантики до восточной границы Украины мы видим единые принципы в основе организации общественной жизни, в основе управления странами, в основе взаимодействия между государством и громадами", — сказал Зеленский.

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Зеленский подчеркнул, что Украина — это демократия, уважение к личности, равенство между людьми и громадами, а также уважение к другому. По его словам, все это — наша Европа, все это — мы, и все это то, чего не найти у общего врага.

Глава государства сказал, что сейчас Украина борется за судьбу всей Европы.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к Комитету регионов ЕС.

"Пригласил его членов к сотрудничеству на всех уровнях с Конгрессом местных и региональных властей Украины. Приобщиться к работе с офисами международного сотрудничества, которые создаются для более активной работы по восстановлению в Украине. И, собственно, посетить нашу страну — посетить ту часть нашей Европы, в которой сейчас решается судьба нашей Европы", — добавил Зеленский.

Фоторепортаж Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Форум Безопасности в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня, 25 мая, Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Глава государства также вручил связистам награды.