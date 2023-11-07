Бійки, крадіжки та наркотики — поліція Києва назвала кількість правопорушень за вихідні

Столичні правоохоронці на вишколі. Фото: ГУНП у місті Києві

Столичні правоохоронці минулими вихідними перевірили близько 700 місць відпочинку громадян: кафе, бари, ресторани, торгові центри, патрулювали парки та сквери міста. Окремо перевірили доступ громадян до укриттів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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За повідомленням, у патрулюванні взяли участь співробітники районних управлінь поліції, спецпризначенці та патрульні поліцейські. Метою таких заходів, як йдеться у повідомленні, це продовження посилених перевірок усіх міських районів з метою забезпечення публічної безпеки та правопорядку. Також до патрулювання залучили співробітників ТЦК СП та територіальної оборони.

Поліцейський на патрулюванні. Джерело: Національна поліція

Загалом, як кажуть правоохоронці, в ході посилених заходів на минулих вихідних вони задокументували 247 адміністративних правопорушень та відкрили 7 кримінальних проваджень за фактами крадіжки, зберігання наркотичних засобів та нанесення тілесних ушкоджень. Також поліціянти затримали особу, яка перебувала у розшуку.

Поліцейські біля службової машини під час патрулювання. Джерело: Національна поліція

"Такі заходи тривають на постійній основі, тож вкотре закликаємо містян та гостей столиці дотримуватись вимог чинного законодавства та не нехтувати правилами власної безпеки", — кажуть у поліції.

Спецпризначенці МВС під час патрулювання. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронців через заяви екснардепки ВРУ Ірини Фаріон про військових. Також у поліції заявили, що вилучені на місці загибелі помічника Головкома ЗСУ Валерія Залужного, відправили на експертизу.