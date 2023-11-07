Драки, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные

Столичные правоохранители на построении. Фото: ГУНП в городе Киеве

Столичные правоохранители в минувшие выходные проверили около 700 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры, патрулировали парки и скверы города. Отдельно проверили доступ граждан к укрытиям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По сообщению, в патрулировании приняли участие сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы и патрульные полицейские. Целью таких мер, как говорится в сообщении, является продолжение усиленных проверок всех городских районов с целью обеспечения публичной безопасности и правопорядка. Также к патрулированию привлекли сотрудников ТЦК СП и территориальной обороны.

Полицейский на патрулировании. Источник: Национальная полиция

В целом, как говорят правоохранители, в ходе усиленных мер в минувшие выходные они задокументировали 247 административных правонарушений и открыли 7 уголовных производств по фактам кражи, хранения наркотических средств и нанесения телесных повреждений. Также полицейские задержали лицо, находившееся в розыске.

Полицейские у служебной машины во время патрулирования. Источник: Национальная полиция

"Такие меры продолжаются на постоянной основе, поэтому в очередной раз призываем горожан и гостей столицы соблюдать требования действующего законодательства и не пренебрегать правилами собственной безопасности", — говорят в полиции.

Спецназовцы МВД во время патрулирования. Источник: Национальная полиция

Напомним, что ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правоохранителям из-за заявлений экс-нардепа ВРУ Ирины Фарион о военных. Также в полиции заявили, что изъятые на месте гибели помощника Главкома ВСУ Валерия Залужного отправили на экспертизу.