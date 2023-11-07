Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Драки, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные arrow

Драки, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные

7 ноября 2023 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Драки, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные
Столичные правоохранители на построении. Фото: ГУНП в городе Киеве
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичные правоохранители в минувшие выходные проверили около 700 мест отдыха граждан: кафе, бары, рестораны, торговые центры, патрулировали парки и скверы города. Отдельно проверили доступ граждан к укрытиям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте также:

Полицейские сообщают о правонарушениях

По сообщению, в патрулировании приняли участие сотрудники районных управлений полиции, спецназовцы и патрульные полицейские. Целью таких мер, как говорится в сообщении, является продолжение усиленных проверок всех городских районов с целью обеспечения публичной безопасности и правопорядка. Также к патрулированию привлекли сотрудников ТЦК СП и территориальной обороны.

Драка, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные
Полицейский на патрулировании. Источник: Национальная полиция

В целом, как говорят правоохранители, в ходе усиленных мер в минувшие выходные они задокументировали 247 административных правонарушений и открыли 7 уголовных производств по фактам кражи, хранения наркотических средств и нанесения телесных повреждений. Также полицейские задержали лицо, находившееся в розыске.

Драка, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные
Полицейские у служебной машины во время патрулирования. Источник: Национальная полиция

"Такие меры продолжаются на постоянной основе, поэтому в очередной раз призываем горожан и гостей столицы соблюдать требования действующего законодательства и не пренебрегать правилами собственной безопасности", — говорят в полиции.

Драка, кражи и наркотики — полиция Киева назвала количество правонарушений за выходные
Спецназовцы МВД во время патрулирования. Источник: Национальная полиция

Напомним, что ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правоохранителям из-за заявлений экс-нардепа ВРУ Ирины Фарион о военных. Также в полиции заявили, что изъятые на месте гибели помощника Главкома ВСУ Валерия Залужного отправили на экспертизу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме