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Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 18:11
Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві
Андрій Білецький на прощанні з Євгеном Коновальцем. Фото: Третій армійський корпус

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відбулася церемонія прощання із полковником Євгеном Коновальцем. Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький разом із військовослужбовцями віддали шану одному із засновників українського визвольного руху та провели символічну передачу вогню боротьби сучасним захисникам України.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, інформує Новини.LIVE.

Церемонія на честь Євгена Коновальця

Захід відбувся у першу ніч після повернення полковника Коновальця до України. До Патріаршого собору його домовину доставили на відреставрованому бронеавтомобілі Austin часів Української революції.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 1
Прощання з Євгеном Коновальцем. Фото: Третій армійський корпус

Біля храму полковника зустрів коридор із смолоскипів, який утворили військовослужбовці Третього армійського корпусу та Військової школи імені Євгена Коновальця.

До бронеавтомобіля прикріпили артилерійський лафет, що в українській та європейській військовій традиції є проявом найвищої пошани до військового.

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Андрій Білецький на прощанні з Євгеном Коновальцем. Фото: Третій армійський корпус

Окрім цього, до броньовика приєднали тридюймову гармату зразка 1917 року, яка перебувала на озброєнні армії УНР, зокрема дивізії Січових стрільців під командуванням Коновальця.

Як символізували передачу вогню боротьби

Під час церемонії Андрій Білецький разом із бійцями корпусу віддав шану полковнику та прочитав молитву українського націоналіста.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 3
Прощання з Євгеном Коновальцем. Фото: Третій армійський корпус

Запалені вогняні чаші стали символом передачі вогню боротьби від покоління українських визвольних змагань до сучасних військовослужбовців.

"Сьогодні тут зустрічаються два покоління. Полковник Коновалець уособлює покоління Січових стрільців, Чорних запорожців, бійців УВО, ОУН та УПА. Ми — покоління Майданів, АТО і великої російсько-української війни", — заявив Білецький.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 4
Прощання з Євгеном Коновальцем. Фото: Третій армійський корпус

За його словами, кожне покоління отримувало українську справу незавершеною. Сучасні захисники, на думку командира, мають шанс довести боротьбу попередніх поколінь за незалежну та соборну Україну до кінця.

Після церемонії в небо спрямували промені світла. Вони символізували ідею, яка не згасає, та продовження боротьби за Україну.

Що відомо про Євгена Коновальця

Євген Коновалець — командир Корпусу Січових стрільців, один із ключових діячів українського визвольного руху першої половини XX століття, засновник Української військової організації та Організації українських націоналістів.

У 1938 році Коновальця в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Полковника поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Передбачалося, що після відновлення незалежності України його перепоховають на батьківщині.

Раніше Новини.LIVE писали, що прах Євгена Коновальця повернули в Україну для перепоховання. Останки полковника Армії УНР та першого голови ОУН 13 серпня доставили на батьківщину з Нідерландів. Перепоховання планують провести на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також Новини.LIVE писали, що прах Євгена Коновальця мали повернути до України з Нідерландів. У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків українського військового та політичного діяча. Після повернення в Україну його планували перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

смерть ЗУНР церемонія поховання Андрій Білецький
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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