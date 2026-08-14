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Главная Киев Билецкий вместе с военными почтил память Евгения Коновальца в Киеве

Билецкий вместе с военными почтил память Евгения Коновальца в Киеве

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Дата публикации 14 августа 2026 18:11
Билецкий вместе с военными почтил память Евгения Коновальца в Киеве
Андрей Билецкий на церемонии прощания с Евгением Коновальцем. Фото: Третий армейский корпус

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве состоялась церемония прощания с полковником Евгением Коновальцем. Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий вместе с военнослужащими отдали дань уважения одному из основателей украинского освободительного движения и провели символическую передачу огня борьбы современным защитникам Украины.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

Церемония в честь Евгения Коновальца

Мероприятие состоялось в первую ночь после возвращения полковника Коновальца в Украину. К Патриаршему собору его гроб доставили на отреставрированном бронеавтомобиле Austin времен Украинской революции.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 1
Прощание с Евгением Коновальцем. Фото: Третий армейский корпус

У храма полковника встретил коридор из факелов, который образовали военнослужащие Третьего армейского корпуса и Военной школы имени Евгения Коновальца.

К бронеавтомобилю прикрепили артиллерийский лафет, что в украинской и европейской военной традиции является проявлением высшего почтения к военному.

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Андрей Билецкий на прощании с Евгением Коновальцем. Фото: Третий армейский корпус

Кроме того, к броневику прикрепили трёхдюймовую пушку образца 1917 года, которая находилась на вооружении армии УНР, в частности дивизии Сечевых стрелков под командованием Коновальца.

Как символизировали передачу огня борьбы

Во время церемонии Андрей Билецкий вместе с бойцами корпуса отдал дань уважения полковнику и прочитал молитву украинского националиста.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 3
Прощание с Евгением Коновальцем. Фото: Третий армейский корпус

Зажженные огненные чаши стали символом передачи огня борьбы от поколения участников украинской освободительной борьбы к современным военнослужащим.

"Сегодня здесь встречаются два поколения. Полковник Коновалец олицетворяет поколение Сечевых стрельцов, Черных запорожцев, бойцов УВО, ОУН и УПА. Мы — поколение Майданов, АТО и большой российско-украинской войны", — заявил Билецкий.

Білецький із військовими вшанував Євгена Коновальця у Києві - фото 4
Прощание с Евгением Коновальцем. Фото: Третий армейский корпус

По его словам, каждое поколение получало украинское дело незавершенным. Современные защитники, по мнению командира, имеют шанс довести до конца борьбу предыдущих поколений за независимую и соборную Украину.

После церемонии в небо направили лучи света. Они символизировали неугасающую идею и продолжение борьбы за Украину.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец — командир Корпуса Сечевых стрелков, один из ключевых деятелей украинского освободительного движения первой половины XX века, основатель Украинской военной организации и Организации украинских националистов.

В 1938 году Коновальца в Роттердаме убил агент советских спецслужб Павел Судоплатов. Полковника похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Предполагалось, что после восстановления независимости Украины его перезахоронят на родине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что прах Евгения Коновальца вернули в Украину для перезахоронения. Останки полковника Армии УНР и первого председателя ОУН 13 августа доставили на родину из Нидерландов. Перезахоронение планируется провести на Национальном военном мемориальном кладбище.

Также Новини.LIVE сообщали, что прах Евгения Коновальца должны были вернуть в Украину из Нидерландов. В Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию останков украинского военного и политического деятеля. После возвращения в Украину его планировали перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

смерть ЗУНР церемония захоронения Андрей Билецкий
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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