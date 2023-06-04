Біля Києва ворожі цілі збила ППО, — очільник КМВА

Небо над Києвом. Фото: vnebo.ua

Вночі, 4 червня, російські окупанти атакували Україну ракетами з району Каспію бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА. На підступах до столиці ворожі цілі відпрацювала ППО.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Робота ППО над Києвом

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста — ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", — йдеться в повідомленні.

Попко подякував протиповітряній обороні за збережені життя.

Нагадаємо, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про вибух, який пролунав сьогодні ввечері. За його словами, російські окупанти атакували житловий будинок та рятувальний підрозділ.

Також ми повідомляли, що з-під завалів житлового будинку в Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали чоловіка. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Додамо, що 3 червня у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомлять про щонайменше п'ять вибухів.