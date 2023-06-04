Возле Киева враждебные цели сбила ПВО, — глава КГВА
Ночью, 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.
Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Работа ПВО над Киевом
"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", — говорится в сообщении.
Попко поблагодарил противовоздушную оборону за сохранившиеся жизни.
Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел сегодня вечером. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение.
Также мы сообщали, что из-под завалов жилого дома в Подгородненском обществе Днепропетровской области достали мужчину. Поисково-спасательная операция продолжается.
Добавим, что 3 июня во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщат о минимум пяти взрывах.