Возле Киева враждебные цели сбила ПВО, — глава КГВА

Небо над Киевом. Фото: vnebo.ua

Ночью, 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Работа ПВО над Киевом

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", — говорится в сообщении.

Попко поблагодарил противовоздушную оборону за сохранившиеся жизни.

Напомним, что глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о взрыве, который прогремел сегодня вечером. По его словам, российские оккупанты атаковали жилой дом и спасательное подразделение.

Также мы сообщали, что из-под завалов жилого дома в Подгородненском обществе Днепропетровской области достали мужчину. Поисково-спасательная операция продолжается.

Добавим, что 3 июня во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщат о минимум пяти взрывах.