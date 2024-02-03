Біля КМВА пройшов мітинг "Гроші на ЗСУ" — що вимагали протестувальники

Учасники мітингу в Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

У Києві, біля міської військової адміністрації, в суботу, 3 лютого, пройшов черговий мирний протест "Гроші на ЗСУ". Жителі столиці вимагали від керівництва міста правильного розподілу бюджету та скерування більшої кількості фінансів на потреби українських бійців.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який перебував на місці подій.

Читайте також:

Акція протесту "Гроші на ЗСУ" під стінами КМВА

Під стінами КМВА відбувається перша в цьому році акція "Гроші на ЗСУ". Небайдужі кияни вийшли з плакатами та закликом до місцевої влади, аби саме столиця направляла більше коштів на потреби військових.

Активісти не розуміють, чому ще досі продовжуються безглузді тендери на облаштування міста та особистих охоронців міського голови Києва Віталія Кличка. Мітингувальники планують поговорити з очільником столиці, втім не знають, чи він вийде до них. Також вони планують поспілкуватися з місцевими депутатами.

Учасники мітингу у Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Один з учасників протесту, киянин Ілля розповів кореспонденту Новини.LIVE про те, наскільки важливо зараз бути активними та вимагати змін в політиці української влади.

Мітингувальник Ілля з плакатом. Фото: Новини.LIVE

"Ми як суспільство в такі темні часи повинні проявляти свою активність, особливо коли від цього залежить майбутнє України. Коли влада витрачає кошти на все що завгодно, крім того, що треба, то це найменше, що ми можемо зробити. Ми повинні виходити на акції, тиснути на владу і робити все, що від нас залежить, щоб гроші йшли, куди треба, щоб хлопці отримували озброєння, техніку", — зауважив протестувальник.

Учасники мітингу у Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Біля адміністрації зібралося чимало киян, які, навіть попри погану погоду, продовжували свій пікет і закликали виділяти більше коштів на потреби армії.

"Прозорий бюджет — вільна країна!" — скандували мітингувальники під будівлею КМВА.

Учасники мітингу в Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу в Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу в Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники мітингу в Києві "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові 27 січня відбувся черговий мирний пікет на підтримку українських воїнів "Гроші на ЗСУ". Люди вийшли на центральну площу міста з вимогою про те, щоб влада виділяла кошти не на облаштування Харкова, а спрямувала їх на допомогу бійцям на фронті.

Додамо, подібний мітинг проходив і в Одесі 14 січня. Люди вийшли на вулиці з вимогою перерозподілити всі фінансові ресурси на підтримку фронту.