Возле КГВА прошел митинг "Деньги на ВСУ" — что требовали протестующие

Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

В Киеве возле городской военной администрации в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы требовали от руководства города правильного распределения бюджета и направить больше финансов на нужды украинских бойцов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, находящийся на месте событий.

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Акция протеста "Деньги на ВСУ" под стенами КГВА

Под стенами КГВА прошла первая в этом году акция "Деньги на ВСУ". Неравнодушные киевляне вышли с плакатами и призывом к местным властям, чтобы именно столица направляла больше денег на нужды военных.

Активисты не понимают, почему до сих пор продолжаются бессмысленные тендеры на обустройство города и охранников городского головы Киева Виталия Кличко. Митингующие планируют поговорить с главой столицы, впрочем, не знают, выйдет ли он к ним. Также они намерены пообщаться с местными депутатами.

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Один из протестующих, киевлянин Илья рассказал корреспонденту Новини.LIVE о том, насколько важно сейчас быть активными и требовать изменений в политике украинской власти.

Митингующий Илья с плакатом. Фото: Новини.LIVE

"Мы как общество в такие темные времена должны проявлять свою активность, особенно когда от этого зависит будущее Украины. Когда власть тратит средства на все что угодно, кроме того, что нужно, то это меньшее, что мы можем сделать. Мы должны выходить на акции, давить на власть и делать все от нас зависящее, чтобы деньги шли, куда надо, чтобы ребята получали вооружение, технику", — заметил протестующий.

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Возле администрации собралось немало киевлян, которые даже вопреки плохой погоде продолжали свой пикет и призывают выделять больше средств на нужды армии.

"Прозрачный бюджет — свободная страна!" — скандировали митингующие под зданием КГВА.

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове 27 января состоялся очередной мирный пикет в поддержку украинских воинов "Деньги на ВСУ". Люди вышли на центральную площадь города с требованием о том, чтобы власти выделяли средства не на обустройство Харькова, а направили их на помощь бойцам на фронте.

Добавим, что подобный митинг проходил и в Одессе 14 января. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.