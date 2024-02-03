Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Возле КГВА прошел митинг "Деньги на ВСУ" — что требовали протестующие arrow

Возле КГВА прошел митинг "Деньги на ВСУ" — что требовали протестующие

3 февраля 2024 11:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Возле КГВА прошел митинг "Деньги на ВСУ" — что требовали протестующие
Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве возле городской военной администрации в субботу, 3 февраля, прошел очередной мирный протест "Деньги на ВСУ". Жители столицы требовали от руководства города правильного распределения бюджета и направить больше финансов на нужды украинских бойцов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, находящийся на месте событий.

Читайте также:

Акция протеста "Деньги на ВСУ" под стенами КГВА

Под стенами КГВА прошла первая в этом году акция "Деньги на ВСУ". Неравнодушные киевляне вышли с плакатами и призывом к местным властям, чтобы именно столица направляла больше денег на нужды военных.

Активисты не понимают, почему до сих пор продолжаются бессмысленные тендеры на обустройство города и охранников городского головы Киева Виталия Кличко. Митингующие планируют поговорить с главой столицы, впрочем, не знают, выйдет ли он к ним. Также они намерены пообщаться с местными депутатами.

Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Один из протестующих, киевлянин Илья рассказал корреспонденту Новини.LIVE о том, насколько важно сейчас быть активными и требовать изменений в политике украинской власти.

Митингующий Илья с плакатом
Митингующий Илья с плакатом. Фото: Новини.LIVE

"Мы как общество в такие темные времена должны проявлять свою активность, особенно когда от этого зависит будущее Украины. Когда власть тратит средства на все что угодно, кроме того, что нужно, то это меньшее, что мы можем сделать. Мы должны выходить на акции, давить на власть и делать все от нас зависящее, чтобы деньги шли, куда надо, чтобы ребята получали вооружение, технику", — заметил протестующий.

Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Возле администрации собралось немало киевлян, которые даже вопреки плохой погоде продолжали свой пикет и призывают выделять больше средств на нужды армии.

"Прозрачный бюджет — свободная страна!" — скандировали митингующие под зданием КГВА.

Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
Участники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ"
Учасники митинга в Киеве "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове 27 января состоялся очередной мирный пикет в поддержку украинских воинов "Деньги на ВСУ". Люди вышли на центральную площадь города с требованием о том, чтобы власти выделяли средства не на обустройство Харькова, а направили их на помощь бойцам на фронте.

Добавим, что подобный митинг проходил и в Одессе 14 января. Люди вышли на улицы с требованием перераспределить все финансовые ресурсы в поддержку фронта.

Киев
митинг
ВСУ
протесты
КГГА
деньги
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме