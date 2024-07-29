Українці вийшли на мітинг під будівлю посольства Грузії — фото

Біля посольства Грузії відбувся мітинг проти переслідувань добровольців — фоторепортаж
У Києві у понеділок, 29 липня, біля посольства Грузії відбувся мітинг проти переслідувань грузинських добровольців. Люди стояли під будівлею з плакатами та прапорами.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг біля посольства Грузії
Організатори акції нагадали, що нещодавно Служба держбезпеки Грузії розпочала репресії проти громадян, які є добровольцями на війні в Україні. Вони отримують повідомлення про розшук та виклики на допити.
Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".
Згодом народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".
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