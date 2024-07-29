Українці вийшли на мітинг під будівлю посольства Грузії — фото

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 29 липня, біля посольства Грузії відбувся мітинг проти переслідувань грузинських добровольців. Люди стояли під будівлею з плакатами та прапорами.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Мітинг біля посольства Грузії

Організатори акції нагадали, що нещодавно Служба держбезпеки Грузії розпочала репресії проти громадян, які є добровольцями на війні в Україні. Вони отримують повідомлення про розшук та виклики на допити.

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".