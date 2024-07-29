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Біля посольства Грузії відбувся мітинг проти переслідувань добровольців — фоторепортаж

29 липня 2024 22:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Українці вийшли на мітинг під будівлю посольства Грузії — фото
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві у понеділок, 29 липня, біля посольства Грузії відбувся мітинг проти переслідувань грузинських добровольців. Люди стояли під будівлею з плакатами та прапорами.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг біля посольства Грузії

Організатори акції нагадали, що нещодавно Служба держбезпеки Грузії розпочала репресії проти громадян, які є добровольцями на війні в Україні. Вони отримують повідомлення про розшук та виклики на допити.

Українці на мітингу з підтримки грузинських добровольців
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Мітинг біля посольства Грузії
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Українці вийшли на мітинг під посольство Грузії
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
У Києві 29 липня відбувся мітинг біля посольства Грузії
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Українці біля посольства Грузії
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Мітинг біля посольства Грузії 29 липня
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Мітинг біля посольства Грузії
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 
Мітинг біля посольства Грузії у Києві 29 липня
Мітинг біля посольства Грузії. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на інформацію, що в Грузії почали викликати на допити добровольців, які воювали за Україну. Вони проходять в рамках справи "про державний переворот".

Київ мітинг війна репресії Грузія Україна добровольці

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