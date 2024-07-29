Украинцы вышли на митинг под здание посольства Грузии — фото

Возле посольства Грузии состоялся митинг против преследований добровольцев — фоторепортаж
В Киеве в понедельник, 29 июля, возле посольства Грузии прошел митинг против преследований грузинских добровольцев. Люди стояли под зданием с плакатами и флагами.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Митинг у посольства Грузии
Организаторы акции напомнили, что недавно Служба госбезопасности Грузии начала репрессии против граждан, которые являются добровольцами на войне в Украине. Они получают сообщения о розыске и вызовы на допросы.
Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".
Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".
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