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Возле посольства Грузии состоялся митинг против преследований добровольцев — фоторепортаж

29 июля 2024 22:35
Виктория Козырь - редактор
Украинцы вышли на митинг под здание посольства Грузии — фото
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве в понедельник, 29 июля, возле посольства Грузии прошел митинг против преследований грузинских добровольцев. Люди стояли под зданием с плакатами и флагами.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг у посольства Грузии

Организаторы акции напомнили, что недавно Служба госбезопасности Грузии начала репрессии против граждан, которые являются добровольцами на войне в Украине. Они получают сообщения о розыске и вызовы на допросы.

Украинцы на митинге по поддержке грузинских добровольцев
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Митинг у посольства Грузии
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Украинцы вышли на митинг под посольство Грузии
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
В Киеве 29 июля прошел митинг у посольства Грузии
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Украинцы у посольства Грузии
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Митинг у посольства Грузии 29 июля
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Митинг у посольства Грузии
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 
Митинг у посольства Грузии в Киеве 29 июля
Митинг возле посольства Грузии. Фото: Новини.LIVE 

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, служивших добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на информацию, что в Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев. Они проходят в рамках дела "о государственном перевороте".

Киев митинг война репрессии Грузия Украина добровольцы

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