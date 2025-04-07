У Києві вибух біля метро Олімпійська — що відомо

Дим від вибуху. Фото: скриншот

У Києві в понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро "Олімпійська". З місця події піднявся густий дим.

Про це стало відомо із соцмереж, де почали публікувати відео очевидці.

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За попередніми даними, у Києві біля метро сталося займання автомобіля.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, до місця оперативно прибули рятувальники, поліція та медики. В Києві не оголошували повітряної тривоги, тому, ймовірно, вибух не пов'язаний з російською атакою.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ зранку 6 квітня балістикою через що було чутно вибухи.

Цього ж дня, ввечері у Сумах лунали вибухи від російської атаки.